Malore per strada a Cocquio Trevisago per un ottantenne: ambulanza e carabinieri in azione

È in gravissime condizioni l’uomo di 80 anni trovato per strada incosciente nel pomeriggio di giovedì a Cocquio Trevisago. L’allarme è scattato attorno alle 15.30 in Contrada Bonè: si tratta di una zona che si trova in cima alla salita della Costa prima di arrivare nella piana di Caldana, frazione alta del paese.

Qui a metà pomeriggio passanti hanno avvertito il 112 di un uomo trovato sul ciglio della strada che non rispondeva.

Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della croce rossa italiana di Gavirate e un’automedica oltre ai carabinieri della compagnia di Varese.

L’uomo all’arrivo dei soccorritori era in gravi condizioni: è stato caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Cittiglio.