Partita di calcio sospesa a Legnano tra ragazzini under 15: attesa per le decisioni del giudice sportivo

Unanime giudizio severo per i fatti che, domenica scorsa, hanno portato alla sospensione della partita di calcio Academy Legnano – Bosto, categoria Under 15. Una rissa in campo è sempre motivo esecrabile, figuriamoci quando a giocare sono ragazzini, arbitrati da un loro (quasi) coetaneo.

Uno scambio di opinioni tra le due panchine ha portato all’aggressione dell’allenatore dell’Academy da parte di uno spettatore avversario. Fatti rimandati al referto arbitrale e alle decisioni del giudice sportivo, attese nella giornata di giovedì prossimo, 26 gennaio.

Intanto, le prime affermazioni alla stampa sono di Alfonso Costantino, presidente dell’Academy Legnano: «Il nostro allenatore è stato aggredito da un genitore della squadra avversaria, entrato in campo di prepotenza. C’è da dire che i ragazzi si sono mantenuti sempre corretti durante la partita, che si sarebbe potuto riprendere senza problemi. Il confronto verbale, come accade in una gara, è stato unicamente tra le panchine, ma nemmeno senza troppe esagerazioni. Il giovane arbitro è rimasto confuso sia per alcuni fatti di gioco, sia per alcune sue decisioni contradditorie, sia per l’aggressione. Così ha sospeso l’incontro. Sono intervenute anche le forze dell’ordine, senza comunque registrare persone ferite e ulteriori violenze».

Da parte del Bosto, nessuna dichiarazione, ma in serata un comunicato stampa sull’episodio: “La società USD Calcio Bosto esprime profondo rammarico per quanto accaduto ieri a Legnano in occasione della gara della categoria Giovanissimi Regionali U15. Non vogliamo esprimere la nostra posizione su quanto successo poiché sarà il verbale arbitrale a definire le responsabilità. Riteniamo che in occasione degli avvenimenti di ieri siano venute meno le motivazioni che spingono tutti noi ad impegnare tempo ed energie per cercare di insegnare ai ragazzi non solo uno sport, ma soprattutto i valori che lo stesso rappresenta”.

“Rispetto, disciplina ed etica sono alcuni dei valori che devono guidare tutti, ragazzi ed adulti, nell’affrontare la responsabilità di poter essere d’esempio per i propri compagni ed i propri ragazzi. La società, pertanto, non intende rilasciare interviste ai media e ulteriori commenti su quanto accaduto”, la conclusione del comunicato.