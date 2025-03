Comerio, brucia un capanno accanto all’area ex Whirlpool

Una colonna di fumo nero piuttosto evidente si è levata nel primo pomeriggio di martedì 4 marzo nei pressi del quartier generale – oggi dismesso – della Ignis-Whirlpool a Comerio.

L’incendio si è sviluppato in un capanno che si trova su una proprietà confinante con l’area Whirlpool: sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Varese con un’autobotte, un’autopompa e un mezzo “modulare” per intervenire in aree boschive. In quel punto infatti c’è una fascia verde messa in pericolo dalle fiamme.

L’ex centro direzionale della multinazionale americana è al centro di un progetto di riqualificazione – chiamato “Opera Village” che prevede investimenti su cultura, sport e assistenza agli anziani con la creazione di una nuova Rsa legata alla alla Fondazione Angela Mauri Sacconaghi Borghi onlus.