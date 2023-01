Una perdita da record mondiale per Elon Musk

Il fondatore e CEO di Tesla, Elon Musk, ha recentemente subito una notevole perdita di patrimonio personale. Secondo Forbes, la sua fortuna è scesa da una stima di 320 miliardi di dollari nel novembre 2021 a 138 miliardi di dollari nel gennaio 2023. Anche se altre fonti indicano la perdita più vicina a 200 miliardi di dollari. Questo crollo ha portato Musk a entrare nel Guinness World Records come “la più grande perdita di patrimonio personale della storia”.

