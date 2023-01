“Storie di Pietre e di uomini” alla scoperta di quattro sassi in Valmorea

L’appuntamento con gli eventi per il ventennale del Parco Valle del Lanza in visita Visita alla Val Morea e alle evidenze di diverse storie geologiche

Proseguono gli eventi della rassegna “Storie di Pietre e di Uomini”, le escursioni per scoprire il territorio e la storia in occasione del ventennale del Parco Valle del Lanza.

Domenica 29 gennaio l’appuntamento sarà Quattro “sassi” in Valmorea, con la visita alla Val Morea e alle evidenze di diverse storie geologiche.

Valmorea, con le sue Casanova e Caversaccio, porta con sé una antica storia geologica mostrandoci come varie forze ed eventi hanno modellato la conformazione e la composizione geologica delle nostre valli. È prevista una passeggiata per la Val Morea e l’omonimo comune alla scoperta del Sass de la Prea, delle argille fossilifere e di come anche in questo Comune le pietre locali siano state usate in architettura.

Informazioni tecniche

Ritrovo a Valmorea, ore 9:30, c/o Municipio, Via Roma 85 – Rientro ore 12:30

Parcheggio disponibile presso supermercato inCOOP, via del Vecchio Forno 76, Valmorea.

Passeggiata ad anello con tratti in leggera salita. Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.