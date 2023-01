Tina e i calzini spaiati protagonisti di un pomeriggio in biblioteca ad Angera

La lettura animata con attività per bambini tra i 3 e i 6 anni è promossa in occasione della Giornata dei calzini spaiati per venerdì 2 febbraio alle ore 17

È dedicata all’albo illustrato di Okay Tina “Tina e i calzini spaiati” (Terra di mezzo editore), la speciale lettura animata con attività creativa a tema proposta dalla Biblioteca civica di Angera per il pomeriggio di venerdì 2 febbraio alle ore 17.

L’evento è promosso in occasione della Giornata dei calzini spaiati 2023, l’evento nato per proporre l’inclusione con gioco semplice, immediato e divertente e che esalta con semplicità il valore dell’unicità di ciascuno.

Tina si prepara per andare alla festa di Lili ma uno dei suoi calzini preferiti è bucato. Che fare? Idea! Indosserà due calzini spaiati. Per strada tutti le fanno notare la stranezza e Tina comincia a essere piuttosto demoralizzata. Per fortuna Lili riuscirà a farle apprezzare il valore della sua diversità, e la nuova moda dei calzini spaiati farà tendenza tra tutti i partecipanti alla festa!

L’iniziativa è rivolta a bambini di età prescolare, indicativamente compresa tra i 3 e i 6 anni.

Partecipazione libera ma prenotazione consigliata scrivendo a deskbiblioteca@comune.angera.it oppure telefonando allo 0331932006.

Maggiori informazioni su www.angera.it.