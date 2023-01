Un presidio a Varese per ricordare Giulio Regeni

Presidio cittadino a Varese in programma mercoledì 25 gennaio per ricordare Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto a sette anni dalla sua morte.

L’appuntamento è per le 19 in via Bernardino Luini 2 (bottega del Commercio equo) a Varese «Dopo due anni di forzata assenza, possiamo finalmente tornare a ricordare Giulio in presenza, per far sentire la nostra vicinanza alla famiglia Regeni, nel settimo anno dalla sua tragica scomparsa. Ci ritroviamo mercoledi 25 gennaio 2023 alle 19.15 a Varese presso il Punto Giallo in Via Bernardino Luini 2. Sarà un prezioso momento di raccoglimento, ma anche di caparbietà e resistenza. Vi aspettiamo», dicono gli organizzatori dell’evento.