WizzAir aggiunge nuovi voli da Malpensa su Madrid e Abu Dhabi

Wizz Air oggi ha annunciato un’ulteriore espansione dall’Italia che vede l’assegnazione di altri tre aeromobili Airbus A321neo alle sue basi italiane, vale a dire Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Wizz Air accresce ulteriormente il suo network fino a raggiungere un totale di 279 rotte dall’Italia.

La compagnia ha assegnato un’ulteriore aeromobile alla base di Milano Malpensa, per un totale di undici aeromobili, che porterà il numero di rotte in partenza ad un totale di 37 rotte verso 22 Paesi in Europa e Medio Oriente, porterà al lancio di due nuove rotte verso Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e Madrid (Spagna), a partire da luglio 2023.

La compagnia ha assegnato altri due aeromobili alla base di Roma Fiumicino, per un totale di 11 aeromobili, che porterà il numero di rotte in partenza ad un totale di 67 rotte nell’estate 2023, a due nuove rotte per Funchal (Madeira, Portogallo) e Memmingen (Germania), al potenziamento dei collegamenti per Barcellona (Spagna), Parigi Orly (Francia), Dortmund (Germania) e Praga (Repubblica Ceca);

Wizz Air ha annunciato anche il potenziamento della base di Vilnius, in Lituania, che porterà anche al lancio di un nuovo collegamento tra Vilnius e l’hub di Roma Fiumicino a partire da aprile 2023.