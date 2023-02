All’Asilo nel bosco di Luvinate arriva Circus, per crescere nel gioco e nella danza

In linea con il percorso di outdooreducation e di asilo nel bosco avviato negli ultimi anni dalla Scuola dell’infanzia di Luvinate arriva Circus, il progetto didattico che vedrà coinvolti per 10 incontri i 30 bambini della materna, all’insegna del divertimento, della musica e del sano movimento.

Crescere nel gioco e nella danza è l’obiettivo dichiarato del nuovo progetto coordinato dalla Scuola di Danza “Venti22” del CFM di Barasso e curato dalla docente Anna Boerchi, e organizzato dividendo i bambini in 3 gruppi distinti per età.

Chiare le skills da raggiungere: rendere lo sviluppo psicofisico più armonico; acquisire abilità specifiche delle discipline sportive, come la coordinazione, la forza e l’agilità; rinforzare nel bambino l’autostima, la coscienza di sé e la relazione con i compagni.

Tanto entusiasmo e partecipazione tra i bambini e le insegnanti e per questo già si pensa al saggio finale che vedrà di nuovo i genitori e la comunità di un bellissimo spettacolo in presenza.

Continua nel frattempo l’altra grande novità che caratterizza la Scuola dell’Infanzia di Luvinate: le attività di outdooreducation, asilo nel bosco ed inglese in natura.

Tutte esperienze all’aria aperta, fra i boschi del Campo dei Fiori e gli ampi giardini comunali, dove apprendere novità, vivere esperienze ed imparare, dai colori e suoni della natura, un po’ di inglese, in vista del passaggio alla Scuola Primaria.