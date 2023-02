Arlecchino servitore di due padroni a Castellanza

Nell’ambito della rassegna “IN SCENA AL DANTE” organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza in collaborazione con gli Amici del Teatro e dello Sport e la Compagnia Teatrale Entrata di Sicurezza sabato 25 febbraio alle ORE 21,00 al TEATRO DI VIA DANTE va in scena ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI a cura del TEATRO DELL’ALEPH.

Un’esplosione di colori, lazzi, danze, duelli e risate, in questo nuovo lavoro tratto dalla commedia “Il Servitore di due Padroni” di Carlo Goldoni.

“Il servitore di due padroni”, testo che ha segnato il passaggio dalla commedia dell’arte alla riforma Goldoniana, è, a detta del suo autore, una commedia giocosa, cioè un’opera d’intrattenimento, comica e divertente.

Tema della commedia, insieme all’amore, è il doppio: Arlecchino (Truffaldino) non è solo il servitore di due padroni che, per uno strano gioco del destino, sono due innamorati alla ricerca l’uno dell’altro, è anche un servitore sciocco ed astuto nel medesimo tempo. Arlecchino, tormentato dalla fame e dall’ingordigia, è malizioso, abile nello sdoppiarsi, nel mentire, corteggiare e millantare ma è anche spontaneo e brillante e la sua vivacità fa contrasto con la rigidità e la staticità degli altri personaggi.

Gli attori vi trascineranno in una grande festa e in un vorticare di emozioni, sulle parole e sulle suggestioni di questa intramontabile opera.

INGRESSO € 5,00 – Prevendita Presso “14 Art Gallery Café” – Via Vittorio Veneto, 19 –

Castellanza.

Info: UFFICIO CULTURA – Tel. 0331/526.263 – cultura@comune.castellanza.va.it