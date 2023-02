I burattini di Pirù e la vendetta di Teodoro in scena al Multisala Impero Varese

Appuntamento sabato 19 febbraio alle ore 10.30 al Miv con lo spettacolo della compagnia Walter Brioggini per la rassegna Burattini in città 2023

Il secondo appuntamento della domenica mattina con Burattini in città è per domenica 19 febbraio alle ore 10.30 nella sala Nettuno del Miv, il Cinema Multisala Impero Varese che ospita per l’occasione “Pirù e la vendetta di Teodoro”, a cura della compagnia di Walter Broggini, la cui esperienza artistica è maturata in origine all’interno del Teatro dei burattini di Varese di Chicco Colombo, responsabile della direzione artistica della rassegna.

Si tratta di uno spettacolo di burattini a guanto “in baracca” in cui il mitico Pirù, come al solito impegnato a condurre una vita quanto più possibile oziosa, è costretto a immergersi in una nuova e pericolosa avventura. Una storia rappresentata con leggerezza e ironia, nel registro della commedia e della comicità, in un gioco che chiede anche l’attenta e misurata partecipazione del pubblico.

Il malvagio Cavalier Teodoro, aiutato dal suo sgherro Capitano Bobò, riesce a fuggire dal carcere e vuole ad ogni costo tornare sul trono di Mezzotacco e vendicarsi di Pirù, che anni prima l’aveva consegnato alla giustizia mettendo fine alle sue malefatte. Per tornare re e consumare la sua vendetta il Cavaliere é disposto a tutto e ricorre a servigi di Brighella, brigante senza scrupoli.

Il popolo di Mezzotacco, allarmato dalla fuga di Teodoro chiede aiuto a Pirù, che si mette sulle tracce del Cavaliere e del Capitano. Nella caccia ai fuggiaschi Pirù dovrà però guardarsi dalle trame e dai pericoli portati da Brighella, che mosso dal denaro promessogli da Teodoro tenterà in tutti i modi di uccidere Pirù.

La storia ha ovviamente il classico lieto fine e dopo sfide e fatiche vedrà la meritata affermazione dell’eroe.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Burattini in città 2023 sono in vendita al Miv nei consueti orari di apertura del cinema, e si potranno acquistare anche la domenica mattina prima dello spettacolo, fino ad esaurimento posti (120 in tutto).

Il costo unico del biglietto è di 8 euro.

Per maggiori informazioni 0332 284004 oppure www.multisalaimpero.com.