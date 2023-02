I burattini tornano a Varese con una nuova rassegna al Miv

Si chiama “Burattini in città 2023″ la nuova rassegna dedicata a quest’arte teatrale particolarmente amata dai bambini (ma non solo!) in scena la domenica mattina al Miv, il cinema multisala Impero, in centro città.

L’iniziativa è nata proprio da una nuova collaborazione tra il Miv e il Teatro dei burattini di Varese di Chicco Colombo e il Comune di Varese.

Il Cinema ci mette la sede: ospiterà tutti e quattro gli spettacoli in programma la domenica mattina, alle ore 10.30 in sala Nettuno, a partire dal 5 febbraio con “La vendetta della strega Morgana”.

A Chicco Colombo spettano invece la direzione artistica e la chiusura della rassegna, con l’ultimo spettacolo in calendario “L’acqua magica” in scena domenica 19 marzo e che vede protagonista Pingirometta, la maschera di Varese.

«Sono molto contento di questa nuova rassegna perché diretta a una fascia di età, quella dei bambini, nell’ottica di rilanciare una proposta di fruizione teatrale quanto più articolata e di qualità. Contento perché per la prima volta il Miv è direttamente coinvolto in un’iniziativa promossa assieme al Comune di Varese e perché Chicco Colombo è un maestro dell’arte dei Burattini e ha confezionato un calendario di proposte davvero valide con compagnie che arrivano da Varese ma anche da molto lontano», ha detto l’assessore alla Cultura Enzo La Forgia presentando l’iniziativa.

Entusiasta di riaprire il cinema la domenica mattina per le famiglie anche il direttore del Miv Andrea Cervini: «Ho collaborato con Chicco Colombo per la mostra sul Teatro dei Burattini tempo fa al Campo Novo e da anni cerchiamo la formula giusta per proporre insieme un’iniziativa rivolta ai bambini. Burattini in città è nata così ed è un ottimo segnale di ripartenza», ha detto.

Aprire un Cinema Multisala ai bambini è una sfida anche tecnica: in mancanza di un palco e vista la forte pendenza della platea «tutti gli spettacoli saranno di “Teatro in baracca” come vuole la tradizione in cui il palco è costruito dagli attori stessi per essere ben nascosti al pubblico mentre muovono i loro burattini a guanto sopra la testa», racconta Chicco Colombo introducendo la rassegna che parte domenica 5 febbraio con lo spettacolo “La vendetta della strega morgana” della giovane e già premiatissima compagnia bolognese “I burattini di Mattia”.

“Pirù e la vendetta di Teodoro” è invece il titolo del secondo spettacolo in calendario per Burattini in città 2023, in scena il 19 febbraio a cura della compagnia di Walter Broggini, la cui esperienza artistica è maturata in origine all’interno del Teatro dei burattini di Varese.

Arriva invece da Treviso la Compagnia Aprisogni che sarà al Miv il 5 marzo per portare in scena la sua originale versione della favola classica di Hansel e Gretel, guidati nel ritorno a casa non da sassolini e briciole di pane ma da tablet e naviatori.

Infine, come accennato, L’acqua magica di Betty e Chicco Colombo: «Ho scelto questo spettacolo perché è il primo portato in scena dal Teatro dei burattini di Varese nel 1978 e ben si resta all’idea di una rinascita che riprende i nodi della storia e della tradizione della città, con Pingirometta, per guardare avanti con una valenza sociale che è quella di dedicare alle famiglie e ai bambini che sono il futuro, una proposta culturale divertente e di qualità, mescolando professionisti locali e non», conclude l’artista.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Burattini in città 2023 sono in vendita al Miv nei consueti orari di apertura del cinema, e si potranno acquistare anche la domenica mattina prima dello spettacolo, fino ad esaurimento posti (120 in tutto).

Il costo unico del biglietto è di 8 euro.

Per maggiori informazioni 0332 284004 oppure www.multisalaimpero.com.