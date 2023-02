La vendetta della strega Morgana apre la rassegna Burattini in città 2023

Sarà “La vendetta della strega Morgana” curato dalla compagnia bolognese I Burattini di Mattia è il primo spettacolo della nuova rassegna teatrale “Burattini in città 2023” e andrà in scena domenica 5 febbraio alle ore 10.30 nella sala Nettuno del Miv (Multisala Impero Varese).

Uno spettacolo della tradizione emiliana ideato da Mattia Zecchi, giovanissimo burattinaio vincitore di premi importanti ed erede di Romano Danielli, tra i più famosi burattinai d’Italia. I suoi spettacoli cercano sempre di coinvolgere grandi e piccoli spettatori, rendendoli partecipi attivi alla rappresentazione.

Sua Maestà Re Francesco ha indetto una grande festa per il matrimonio di suo figlio, il principe Ottavio, con la principessa Bianca figlia del re di Terrafelice e a corte sono stati invitati tutti i nobili del regno: conti e contesse, duchi e duchesse, marchesi e marchese, maghi e fate, tutto sotto la supervisione del Dott. Balanzone.

Durante la festa si presenta a corte la Strega Morgana che, non essendo stata invitata all’importante evento, esige di conferire con il Re. Quest’ultimo però scaccerà da corte la strega, spiegandole che non è stata invitata a causa della sua cattiveria e della sua crudeltà. Il gesto scatenerà la rabbia della strega, che rapirà il principe per vendicarsi. Per salvare Ottavio servirà l’aiuto del nostro eroe Fagiolino che, armato del suo bastone, partirà alla ricerca della strega.

Riuscirà Fagiolino a liberare il principe?

Lo spettacolo è stato presentato alla consegna del Premio Nazionale “Benedetto Ravasio” a Bonate Sotto (BG) del 2010, e vincitore del Premio Nazionale “Le Figure del Futuro 2012” di Perugia.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Burattini in città 2023 sono in vendita al Miv nei consueti orari di apertura del cinema, e si potranno acquistare anche la domenica mattina prima dello spettacolo, fino ad esaurimento posti (120 in tutto).

Il costo unico del biglietto è di 8 euro.

Per maggiori informazioni 0332 284004 oppure www.multisalaimpero.com