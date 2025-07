Flashbook, letture a ciel sereno per bambini a Tradate con L’orto racconta

L’orto racconta è il titolo della prima tappa lombarda dell’edizione 2005 di Flashbook, letture a ciel sereno. Il flashmob sulla lettura per l’infanzia si svolgerà quest’anno nel mese di luglio in tutta Italia e l’associazione Arte Diem, è promotrice di una mini maratona di letture in provincia di Varese.

L’appuntamento per questa festosa maratona di letture per bambini in natura è per il pomeriggio di sabato 5 luglio, alle 17.30 presso L’Orto di Fra, in via dei Colombini 16, a Tradate.

L’ingresso è libero, senza obbligo di acquisto di alcun prodotto. “L’orto vuole accogliere i bambini, le storie, la magia – si legge nell’invito a partecipare – A fine evento, un piccolo rinfresco per tutti”.

Per godersi il Flashbook in pieno relax, gli organizzatori consigliano a ogni partecipante di portare un cuscino assieme ad una coperta o telo impermeabile per sedersi sull’erba. Utili anche una borraccia con acqua e, come sempre, la voglia di ascoltare e sognare.

“La natura ci racconta la vita, la vita è mistero e il mistero fa viaggiare la fantasia”, scrivono i volontari di Arte Diem impegnati nell’iniziativa e che hanno selezionato dalla bibliografia del Flashbook 2025 (a QUESTO LINK) i seguenti testi:

A TAAAVOLA!, di Michaël Escoffier, Matthieu Maudet, trad. Federica Rocca (Babalibri)

BRAVA CHIOCCIOLINA, di Silvia Vecchini, Carla Manea, trad. Silvia Sapori (Edizioni Corsare)

HO VISTO UNA TALPA, di Chiara Vignocchi e Silvia Borando (Minibombo)

IL PICCOLO GIARDINIERE, di Emily Hughes, trad. Maria Chiara Rioli (Settenove)

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI LIBERI, di Martin Waddell, Helen Oxenbury, trad. Chiara Carminati (Mondadori)

LA GIGANTESCA PICCOLA COSA, di Beatrice Alemagna (Donzelli Editore)

OH, CHE UOVO!, di Éric Battut, trad. Isabella Corona (Bohem Press)

PROSCIUTTO E UOVA VERDI, di Dr. Seuss, trad. Anna Sarfatti (Giunti Editore)

QUESTA NON È UNA CAROTA, di Dylan Hewitt (Orecchio Acerbo)

In caso di maltempo anche nel giorno precedente il terreno potrebbe essere impraticabile quindi la manifestazione potrà essere rinviata o annullata a discrezione dell’organizzatore. Controlla QUI eventuali aggiornamenti.