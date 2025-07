Il FlashBook dei bambini torna in Corte del Doro a Castiglione Olona

Partecipazione gratuita venerdì 18 luglio alle ore 21 alla mini-maratona di letture per bambini promossa dall’associazione Arte Diem

Il flashmob diffuso dedicato alla letteratura per l’infanzia torna nella splendida cornice della Corte del Doro a Castiglione Olona, venerdì 18 luglio alle ore 21.

Questo nuovo appuntamento con il FlashBook 2025 nel cuore del centro storico e promosso come sempre dall’associazione Arte Diem , con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona.

Come vuole la tradizione, i volontari proporranno ai bambini – indicativamente dai 5 ai 10 anni – letture di libri appositamente selezionati dalla commissione di Flashbook Italia (QUI l’elenco completo).

Bambini e famiglie vivranno questi racconti nella splendida cornice quattrocentesca della Corte dei Castiglioni di Monteruzzo, meglio nota come corte del Doro: un luogo affascinante, ricco di storia e di storie, di nobili e gente comune.

La Corte del Doro di via Roma 29, in centro a Castiglione Olona.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

numero 347 1607885.