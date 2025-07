Nuovo Flashbook dei bambini sotto il portico della Biblioteca di Clivio

La mini maratona di letture per bambini tra i 5 e i 10 anni promossa dall’associazione Arte Diem arriva a Clivio mercoledì 30 luglio alle ore 16.30

Neanche la pioggia ha fermato il Flashbook settimana scorsa a Vedano Olona e Arte Diem rilancia la sfida per una nuova mini-maratona di letture dedicate ai bambini.

Il prossimo Flashbook, il sesto di questa stagione 2025 in provincia di Varese, è per mercoledì 30 luglio alle ore 16.30 all’ombra dello splendido porticato della biblioteca di Clivio.

Il Flashmob diffuso dedicato alla letteratura per l’infanzia approda per la prima volta a Clivio, grazie al sostegno del Comune e della Biblioteca CIvica che accoglieranno i volontari di Artediem e le le loro letture di libri appositamente selezionati dalla commissione di Flashbook Italia per bambini indicativamente di età compresa tra 5 e 10 anni (QUI l’elenco completo).

La partecipazione è per tutti gratuita.