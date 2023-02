A Carnevale Alice sfila per le vie di Cassano Magnago

“Col racconto di un sogno alquanto strano, sfilano i carri per le vie di Cassano. Alice in maglia rosa nel paese delle meraviglie”.

È questo il tema della grande sfilata dei carri di carnevale organizzata dagli oratori di Cassano Magnago con il patrocinio del comune di Cassano Magnago per domenica 19 febbraio ore 15 (in caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a sabato 25 febbraio). Un momento di festa e di gioia per grandi e bambini.