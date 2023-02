Gadda: “Majorino fa appello al voto disgiunto perché sa già di aver perso. Partita aperta per il Terzo polo con Letizia Moratti”

«L’uscita scomposta del candidato del centrosinistra e del Movimento Cinquestelle Majorino dimostra l’ennesimo disperato tentativo di polarizzare la campagna elettorale, e certifica che evidentemente ha la certezza della sua sconfitta. Del resto, essere abituati a fare sempre una bella e comoda opposizione fa perdere il rispetto degli elettori, che, sono certa, sapranno valutare le proposte politiche in campo. Evidentemente Majorino ha capito che molti elettori riformisti del PD non voteranno per sostenere il laboratorio politico, come lui stesso lo ha chiamato, con un partito populista e qualunquista come il M5S, che ha già fatto abbastanza danni nel Paese», così Maria Chiara Gadda, segretaria regionale di Italia Viva e deputata del terzo polo di Azione-Italia Viva commentando l’invito al voto disgiunto fatto agli elettori del terzo polo dal candidato Majorino.

«La partita è ancora aperta, perché domenica e lunedì si vota per il futuro della Lombardia e chi meglio di Letizia Moratti può imprimere un cambio di passo. Moratti lo ha già dimostrato, cambiando radicalmente la gestione della pandemia portata avanti prima da Gallera; alla sua capacità di attivare relazioni anche a livello internazionale si deve l’assegnazione a Milano di Expo, che ha consentito a tutta la Lombardia di portare lavoro, turismo e infrastrutture. Fontana ha già ampiamente dimostrato la sua incapacità gestionale e oggi si nasconde dietro alla popolarità di Giorgia Meloni, mentre il centrosinistra anziché fare proposte credibili e in linea con le aspettative dei lombardi già si crogiola dai banchi dell’opposizione a cui si è abituato da trent’anni a questa parte», conclude l’onorevole Gadda.