Grazie a Progetto Cinema prosegue il sogno di Rawda e Antonio all’Icma

Rawda Abd El Mola, origini egiziane, è una bellissima ragazza di 26 anni di Milano che vuole diventare attrice. Ha deciso di iscriversi all’indirizzo di recitazione dell’Icma dopo aver lavorato per un po’ di tempo nel mondo della pubblicità: «Ho realizzato un po’ tardi questa mia passione ma ora che sono qui voglio sfruttare questa opportunità».

Antonio Pastura, invece, vuole diventare regista. Ha 22 anni, è nato a Messina ma vive a Ferno da quando aveva un anno: «Sono qui perchè i miei genitori hanno voluto farmi crescere in un posto che mi desse più opportunità di quelle che avrei potuto avere in Sicilia. Mi sostengono in questo mio percorso e sono felice che mi abbiano capito».

Sono loro i due vincitori della borsa di studio di 1000 euro all’anno (per tre anni, se manterranno risultati elevati) che l’associazione Progetto Cinema mette in palio da 8 anni a questa parte. Anche questa volta il sodalizio presieduto da Gigi Chierichetti ha mantenuto il suo impegno per agevolare il percorso formativo degli studenti meritevoli.

Dopo una serie di colloqui, la commissione guidata da Chierichetti, presidente dell’associazione Progetto Cinema, ha scelto loro tra i cinque studenti con il miglior rendimento al primo anno.

Nonostante la difficoltà, negli ultimi due anni, di organizzare eventi in presenza per raccogliere fondi, l’associazione non ha mai fatto mancare il suo sostegno agli studenti, grazie all’aiuto di enti, di privati e dei consiglieri dell’associazione. Quest’anno invece riprenderanno regolarmente le iniziative di Progetto Cinema, come la “Cena con delitto”, che vedrà impegnati alcuni studenti dell’Istituto.

«Come amministratore della città ringrazio con profonda convinzione i benefattori che, anche quest’anno, danno a due studenti la possibilità di proseguire il loro percorso di formazione e di mettere a profitto il loro talento – le parole della vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli – Si tratta infatti non solo di un investimento per i soli beneficiari, ma per il bene di tutta la comunità, in cui spero questi ragazzi avranno modo, in futuro, di raccogliere i frutti di questa lungimirante semina».

Un sentito ringraziamento a Progetto Cinema è stato espresso anche dal sindaco Emanuele Antonelli che ha voluto essere presente alla cerimonia e da Alessandro Munari, presidente della Fondazione Istituto Michelangelo Antonioni, che ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’associazione, tra i soci fondatori dell’Istituto, sempre attenta a intervenire concretamente per aiutare gli studenti più meritevoli.