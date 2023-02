Individuato l’autore degli incendi alla caffeteria automatica a Gallarate

A distanza di quattro mesi gli investigatori del Commissariato di Gallarate hanno individuato e denunciato l’autore del doppio incendio doloso avvenuto il 25 ottobre ai danni di una caffetteria automatica in via Venegoni.

Si tratta di un cittadino italiano di 66 anni, pregiudicato, già precedentemente condannato per incendio.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e condotta dalla Sezione Investigativa del Commissariato: tramite esame di riprese video e attività di comparazione fotografica, ha permesso di dare riscontro e suffragare le ipotesi investigative formulate nei confronti dell’uomo non solo per l’episodio di ottobre ma anche per un precedente incendio al 27 aprile 2022, quando era stata colpita anche un’altra caffetteria automatica, quella di piazza Risorgimento.

L’attenta analisi delle immagini, la comparazione con quelle raffiguranti l’episodio dello scorso ottobre e le modalità con cui è stata condotta l’azione delittuosa, ha consentito infatti alla Procura e agli investigatori del commissariato diretto da Luigi Marsico di arrivare appunto identificare il presunto autore, con risultanze.

Il 66 enne è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio.

Considerata la pericolosità sociale per le gravi condotte perpetrate, per il modus operandi e anche in considerazione del fatto che è recidivo, è stato sottoposto alle misure cautelari congiunte del divieto di dimora nel comune di Gallarate e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria del comune di residenza.