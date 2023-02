IntrAPPolati nella rete. Dialogo sulla vita online dei figli e sui rischi da evitare

Questo è il titolo dell’incontro organizzato dall’IMA Castellanza per promuovere comportamenti responsabili online aperto a tutta la cittadinanza castellanzese

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza sta lavorando in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura per promuovere comportamenti virtuosi e responsabili online tra i giovani. Per sensibilizzare genitori e figli, l’IMA organizzerà una serata dal titolo “IntrAPPolati nella rete. Dialogo sulla vita online dei nostri figli e sui rischi da evitare” il 9 febbraio alle 20:45 presso il salone del CIOFS.

Il relatore della serata sarà Marco Luciani, ufficiale responsabile dell’unità Reati Informatici della Polizia Locale di Milano e consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Durante la sua presentazione, Luciani risponderà alle domande del pubblico.

L’evento è aperto a tutti e gratuito, con il patrocinio del Comune di Castellanza – Assessorato alla Cultura. L’obiettivo è di aiutare i genitori a condurre i loro figli in un percorso di uso responsabile della rete e dei social network e di combattere il cyberbullismo.

La serata fa parte delle iniziative annuali in occasione del Safer Internet Day, la Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete organizzata dalla Commissione Europea che si celebra il 7 febbraio. Durante la settimana, gli studenti delle scuole secondarie saranno coinvolti in molteplici attività con esperti esterni e poi fungeranno da testimonial presso gli studenti delle scuole primarie.