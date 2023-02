L’Italia sulla Luna, secondo incontro “spaziale” in biblioteca a Castellanza con Il Prisma

Dopo il buon successo registrato per il primo appuntamento della serie dedicata allo spazio con l’astronomo della Specola del Vaticano (don Alessandro Omizzolo) , l’associazione Prisma di Castellanza invita tutti nella sala conferenze della Biblioteca Civica, venerdì 3 febbraio (ore 21.00) per la serata dedicata alla Luna e al rinnovato interesse per il satellite della terra che è al centro di nuovi progetti spaziali che puntano ad usarla come base di lancio verso Marte. Relatore della serata sarà Giovanni Caprara, Editorialista scientifico del “Corriere della Sera”, Presidente UGIS.

L’ITALIA SULLA LUNA

Il volo spaziale è una delle più grandi conquiste dell’uomo nel ventesimo secolo. I primi coraggiosi pionieri hanno portato alla nascita dell’astronautica trasformando il sogno di poeti e visionari dei secoli scorsi nella scienza e nella tecnologia. Le loro idee e realizzazioni hanno permesso di uscire dalla Terra ed esplorare il cosmo. Ed ecco che i sogni della fantascienza sono diventati a poco a poco realtà: per la prima volta l’uomo è riuscito a mettere piede su un altro corpo celeste. Ma c’era un altro sogno che l’umanità ha sempre inseguito: capire se la vita fosse nata anche al di fuori della Terra, su altri pianeti.

Ricordiamo il gran finale con il primo astronauta italiano Paolo Nespoli, di nuovo al teatro di via Dante, venerdì 10 febbraio alle 20,30.