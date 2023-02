Luci spente a Laveno Mombello per “M’illumino di meno”

Il Comune di Laveno Mombello aderisce a “m’illumino di meno”, iniziativa promossa da Rai Radio2 con Caterpillar il 16 febbraio per celebrare la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. La data prescelta dagli organizzatori non è casuale e corrisponde al giorno di entrata in vigore del protocollo di Kyoto (16 febbraio 2005), trattato internazionale sul surriscaldamento globale. In occasione di questo importante anniversario, viene quindi promossa l’iniziativa “m’illumino di meno”, il cui obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Un tema sul quale il Comune di Laveno Mombello si sta impegnando da tempo e che nel 2022 ha portato alla costituzione del Tavolo del Clima, gruppo di lavoro partecipato attivo nell’identificare una strategia climatica locale e nel contribuire a definire le attività di risposta alla crisi climatica. Sono già molte le iniziative organizzate in tal senso: dalle serate di approfondimento su biodiversità e comunità energetiche rinnovabili alle giornate del baratto.

«Mai come oggi risparmiare risorse, consumare meno energia elettrica a favore della sostenibilità ambientale è di vitale importanza» afferma Fabio Bardelli, Assessore con delega all’Ambiente. «L’esempio deve arrivare dalle istituzioni e il Comune di Laveno Mombello aderendo all’iniziativa vuole continuare a essere in prima linea nell’avviare ogni azione utile a sensibilizzare e diffondere comportamenti attenti all’ambiente e al risparmio delle risorse. Il contributo di ognuno di noi, che dovrebbe diventare una buona pratica e non limitarsi alla singola giornata, farà il regalo più bello al nostro territorio e all’intero pianeta».

Le luci dei luoghi simbolo del paese si spegneranno simbolicamente giovedì 16 febbraio a partire dalle ore 18.30: le sedi comunali di Villa Frua e piazza Italia (che rimarranno spente fino alla mattina successiva), le chiese e gli oratori di Laveno, Mombello, Cerro e della frazione Ponte. L’invito ad aderire all’iniziativa è aperto all’intera cittadinanza, agli esercizi commerciali, alle associazioni e agli istituti scolastici, che potranno partecipare riducendo al minimo i propri consumi, in modo particolare quelli elettrici, e adottando una delle buone pratiche suggerite nel decalogo “m’illumino di meno”.