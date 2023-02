A Malnate arrivano 20 parcheggi rosa

Da qualche giorno sono presenti sul territorio di Malnate i parcheggi rosa, riservati a donne in gravidanza e genitori di bambini di età inferiore ai 2 anni.

Sono 20 gli stalli con queste caratteristiche disegnati in città, tramite bando regionale. «Era un nostro obiettivo da anni – commenta il sindaco Irene Bellifemine -. Dovevamo normarli e fare un regolamento interno. Chi occupa parcheggio abusivamente, senza pass, può essere sanzionato».

Per richiedere il pass si dovrà compilare il modulo a QUESTO LINK

La lista dei parcheggi rosa:

n. 1 posteggio in Via Marconi (parcheggio retro Coop);

n. 1 posteggio in Piazza Marconi;

n. 1 posteggio in Via Conconi (parcheggio fronte Farmacia);

n. 1 posteggio in Via De Mohr;

n. 1 posteggio in Piazzale Luraschi (stazione F.N.M.);

n. 1 posteggio in Via Nizza (stazione F.N.M.);

n. 2 posteggi in Piazza Salvo D’Acquisto;

n. 1 posteggio in Via Doria (parco);

n. 1 posteggio in Via S. Francesco (mercato);

n. 1 posteggio in Via I° Maggio (scuola materna);

n. 1 posteggio in Cacciatori Delle Alpi (scuola Materna);

n. 2 posteggi in Via Caprera (asilo nido);

n. 1 posteggio in Via Vodice (scuola Materna);

n. 1 posteggio in Via Bernasconi (parcheggio pubblico Farmacia);

n. 1 posteggio in Via Nenni (parco Rovera);

n. 1 posteggio in Via Savoia Nenni (parco I° Maggio);

n. 2 posteggi in Piazza Libertà (ATS).