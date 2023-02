I Mondiali di sci iniziano con il tricolore: oro di Brignone in combinata

Avvio da sogno per l’Italia ai mondiali di sci alpino che si disputano da oggi – 6 febbraio – sulle nevi francesi di Courchevel-Meribel. Nella prima gara in programma, la combinata femminile, la nazionale azzurra ha centrato una preziosa medaglia d’oro grazie a una delle sue fuoriclasse, Federica Brignone. (foto: FISI)

La 32enne nata a Milano e cresciuta in Valle d’Aosta, già vincitrice della Coppa del Mondo assoluta nel 2020, ha conquistato il suo primo titolo mondiale a 12 anni dall’argento (in gigante) di Garmisch. Sulla pista di Meribel, Brignone si è imposta in modo netto: nella classifica combinata tra superG e slalom ha chiuso con un vantaggio di 1″62 sulla svizzera Wendy Holdener e di 2″26 sull’austriaca Ricarda Haaser (+2.26).

A “consegnare” l’oro a Brignone anche l’uscita di scena dell’americana Mikaela Shiffrin che ha commesso un errore decisivo mentre stava sciando al limite per rimontare l’azzurra. Delusa invece la svizzera Michelle Gisin, solo sesta, mentre l’altra azzurra Elena Curtoni ha ottenuto un bel nono posto.

Brignone, che è figlia dell’ex azzurra Maria Rosa Quario, ha quindi aggiunto un altro podio di assoluto prestigio a una carriera tra le più importanti di sempre dello sci alpino italiano. Oltre alla Coppa assoluta, ha vinto tre coppe di specialità, un argento e due bronzi alle Olimpiadi e 21 gare di Coppa del Mondo tra gigante, superG e combinata.