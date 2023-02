Secondo oro ai mondiali di sci: Bassino vince il SuperG

Seconda gara femminile ai mondiali di sci in corso a Courchevel Meribel e seconda medaglia d’oro per l’Italia. Dopo il successo all’esordio di Federica Brignone in combinata, nel SuperG a prendersi il primo posto è stata la piemontese Marta Bassino. (Foto Fisi.org)

Grande gara per Bassino, partita con un po’ di ritardo ma bravissima a recuperare il distacco, settore dopo settore, e completare una gara capolavoro con un ultimo settore perfetto.

Alle sue spalle la statunitense Mikaela Shiffrin, mentre le altre italiane non sono arrivate a podio: ottavo posto per Brignone, undicesima Sofia Goggia, che è ora chiamata al riscatto in discesa libera.

«Sono felicissima ma che ansia vedere tutte le atlete scendere – ha detto Bassino all’ufficio stampa della Federazione Italiana Sport Invernali (guarda qui) -, visto che in alto ho preso tantissimo. Penso di aver fatto bene nel tratto finale, ed è stato molto bello l’abbraccio con Shiffrin, davvero molto carina. In generale è stato un patimento viverla così: ora sono felice, anche se ammetto di dover ancora realizzare bene quanto successo. La prima vittoria in superg, proprio qui ai Mondiali è incredibile: ho solo pensato a sciare come so, pur avendo tutto ben chiaro in testa dalla ricognizione. Fa sempre la differenza spingere ogni curva e oggi è un’emozione diversa dal parallelo di Cortina, qualcosa di più forte. È il coronamento del lavoro e della costanza che serve per arrivare a questi livelli, ora dovrò riposarmi e poi allenamenti per preparare parallelo e gigante. Sono felicissima, davvero contenta ed emozionata: devo ancora realizzare il tutto, è qualcosa di incredibile la prima vittoria nella disciplina. Ero davvero serena, avevo tutto chiaro in testa, ed ero concentrata su quello che dovevo fare e sul modo in cui dovevo sciare. Sapevo di aver fatto una super seconda parte, volevo aspettare fino alla fine ma adesso posso godermi il tutto. Sono partita davvero convinta, sono rimasta concentrata sulla mia sciata dall’inizio alla fine, e penso sia quello che ha fatto la differenza. Io sono partita sin dalla prima porta fortissima, perché sapevo che avrei potuto perdere tanto, ed era un supergigante senza molta curva, tutto molto da andare e cercare di sfruttare ogni ondulazione per prender velocità. Nell’ultima parte le ultime quattro curve tutte da sciare, quasi da gigante. Stavo sciando bene in questa disciplina già da un po’, dovevo solo mettere insieme i pezzi, visto che in precedenza avevo fatto qualche errore come a St.Moritz in Coppa del mondo, oppure in combinata in questi Mondiali».