Donna aggredita a Varese e rapinata: arrestato il suo aggressore

Un pugno in faccia con prognosi di alcuni giorni dopo aver sorpreso un ladro nella sua auto. È successo lunedì mattina intorno alle 8 a Varese in viale Belforte quando una donna di 58 anni è stata colpita al volto da un uomo di origini straniere che stava cercando oggetti nella sua auto.

La donna è stata aggredita, ha chiamato aiuto e le Volanti della polizia intervenute hanno fatto scattare le manette al ladro divenuto rapinatore per aver alzato le mani e quindi introducendo un comportamento violento contro la persona dopo aver agito per appropriarsi delle cose presenti nella macchina.

La donna è stata trasportata in pronto soccorso in ambulanza in codice giallo.