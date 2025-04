Prosegue da Ferrara la rincorsa ai playoff degli Skorpions Varese

Gli Skorpions Varese si preparano ad affrontare le Aquile Ferrara sabato 5 aprile 2025, una sfida che per i varesini è importante per rientrare nella lotta playoff del IFL. L’incontro, valido per la week 8 del campionato si terrà al Mike Wyatt Field di Ferrara, con kickoff previsto alle ore 14:30.​ (foto Cinzia Roganti)

Dopo un avvio di stagione altalenante, gli Skorpions sono determinati a migliorare la propria percentuale di vittorie. La squadra di coach Billy Volek cercherà di confermare sul campo quanto di buono fatto una settimana fa sul campo dei Marines Lazio.

Le Aquile Ferrara, dal canto loro, sono reduci dalla prima vittoria stagionale ottenuta contro i Pirates Albisola. La squadra estense, guidata da coach John Shannon, ha mostrato segnali di crescita e cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli Skorpions.​

L’incontro si preannuncia equilibrato e di grande interesse per gli appassionati di football americano. Entrambe le squadre sono motivate a ottenere un risultato positivo, rendendo la partita un appuntamento da non perdere per gli amanti dello sport.

IL PROGRAMMA DELLA WEEK 8

Sabato 5 aprile

h. 15:00 – Aquile Ferrara vs Skorpions Varese

h. 9:00 – Warriors Bologna vs Rhinos Milano (Game of the Week)

Domenica 6 aprile

h. 14:30 – Panthers Parma vs Lions Bergamo

h. 14:30 – Pirates Albisola vs Guelfi Firenze

STREAMING: CAMBIA TUTTO SU FIDAF TV!

Conclusa definitivamente la collaborazione con DAZN, come annunciato tutte le partite della IFL saranno disponibili in diretta streaming su FIDAF TV, il canale ufficiale YouTube della Federazione. La grande novità è l’introduzione dell’abbonamento mensile, una scelta pensata per garantire continuità, qualità delle produzioni e un contributo concreto a sostegno del movimento del football americano italiano.

Cosa cambia?

* Il Game of the Week resta gratuito per tutti.

* Per seguire tutte le altre partite in diretta sarà necessario abbonarsi.

I PACCHETTI DISPONIBILI

* IFL Supporter – 3,99€/mese

Tutta la regular season in diretta.

* IFL Big Fan – 5,99€/mese

Regular season + Playoff + Italian Bowl in diretta da Toledo (Ohio).

Contenuti extra inclusi!

Ogni settimana highlights, migliori touchdown e momenti top, disponibili per tutti gli abbonati.

Come abbonarsi:

Vai su FIDAF TV su YouTube

Clicca su “Iscriviti”

Scegli il piano

Goditi lo spettacolo della IFL!