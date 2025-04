Concorso tra gli studenti di Varese per il logo della Coppa del Mondo di canottaggio

Prosegue la proficua collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e la tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio, in programma alla Schiranna dal 13 al 15 giugno 2025. Una sinergia che, anno dopo anno, si rinnova con nuove proposte e occasioni di crescita per gli studenti del territorio. La grande novità dell’edizione 2025 è il coinvolgimento diretto delle scuole superiori a indirizzo grafico e artistico per la creazione del logo ufficiale dell’evento.

Il concorso, lanciato nelle scorse settimane, rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il talento creativo dei ragazzi, sensibilizzandoli al tempo stesso alla bellezza del territorio varesino e ai valori dello sport. «Questo progetto è una straordinaria occasione per avvicinare i giovani alla tradizione e all’innovazione sportiva, ma anche per farli riflettere sul legame tra creatività e promozione del territorio», ha dichiarato il professor Luca Belotti dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Il logo selezionato dovrà infatti rappresentare i valori fondanti dello sport del canottaggio – spirito di squadra, dedizione, rispetto per l’ambiente – e richiamare il paesaggio naturale unico di Varese.

Grande l’entusiasmo anche da parte della Federazione Italiana Canottaggio. «Il concorso è un’iniziativa vincente – ha commentato l’atleta olimpica Valentina Rodini – perché permette di promuovere tra i giovani non solo l’evento sportivo, ma anche uno sport formativo, sostenibile e profondamente legato alla natura. La creazione del logo è un’opportunità per stimolare la creatività e avvicinare i ragazzi al mondo del canottaggio. Il vincitore riceverà anche un premio speciale: un corso di voga presso la Canottieri Varese, per vivere un’esperienza autentica sul lago».

La macchina organizzativa della Coppa del Mondo è attiva dallo scorso marzo e il termine ultimo per la consegna dei progetti è fissato per giovedì 10 aprile. Lo studente – o il gruppo – autore del logo selezionato sarà protagonista della conferenza stampa di presentazione ufficiale e parteciperà attivamente alle giornate di gara in programma a giugno, contribuendo a raccontare l’evento anche dal punto di vista comunicativo.

Un’iniziativa che unisce sport, cultura e formazione, mettendo al centro le nuove generazioni e il loro sguardo sul mondo.