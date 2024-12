Partono i lavori per la nuova rotonda fra Gavirate e Cocquio Trevisago

Meno perdite di tempo nei momenti di traffico intenso, e soprattutto più sicurezza fra gli automobilisti in un punto considerato pericoloso: l’incrocio fre le vie Pascoli e Milano, di fatto l’ingresso fra una strada comunale e una statale al confine fra Cocquio Trevisgo e Gavirate. La notizia è che sono partiti i lavori per la realizzazione di una rotatoria che renderà più fluido e sicuro il traffico fra i due paesi in un punto nevralgico specialmente verso le ore serali di rientro e al mattino vista la prossimità del polo scolastico di Gavirate.

«Nel corso dell’anno 2023 la nostra amministrazione ha partecipato ad un bando provinciale nell’ambito dell’iniziativa “Comuni attivi : Realizzazione di progetti di Valorizzazione del territorio Provinciale” ottenendo un finanziamento per l’importo pari a euro 436.050,00 per larealizzazione della rotatoria che da Via Pascoli si immette in Via Milano (direzione

Gavirate e Gemonio/Besozzo)», spiega il sindaco ci Cocquio Trevisago Danilo Centrella.

«Dopo il necessario periodo di progettazione e adempimenti burocratici, siamo lieti di annunciare che lunedì sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo rotatorio che permetterà di evitare le lunghe code viabilistiche. Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali temporanei disagi alla viabilità che, inevitabilmente si presenteranno. Questo importante intervento porterà enormi vantaggi alla circolazione automobilistica che ad oggi, specialmente durante le ore lavorative e nel periodo scolastico, creano purtroppo gravi rallentamenti e possibilità di incidenti inficiando sulla sicurezza della comunità», conclude il sindaco.