Scontro tra auto e moto in via Piave ad Azzate. Grave un 46enne

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in modo grave questa sera, poco dopo le 18,30, in un incidente in via Piave ad Azzate. Nello scontro tra un’auto e una moto all’altezza della rotonda la persona alla guida della due ruote ha avuto la peggio.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica per soccorrere il centauro che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese. In via Piave sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Varese per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino, essendo la via Piave un’arteria molto trafficata a quell’ora.