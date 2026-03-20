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Azzate celebra le sue “eccellenze”: consegnati i premi Boeu da’Za 2026

Cerimonia emozionante in Sala Consiliare per il riconoscimento dedicato ai cittadini e alle realtà che rendono viva la comunità. Premi alla memoria, alle attività storiche e ai protagonisti del volontariato locale

Generico 16 Mar 2026

Una serata sospesa tra gratitudine e senso di appartenenza quella che si è svolta ieri nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del palazzo comunale. La cerimonia del Boeu da’Za 2026 si è confermata l’appuntamento più atteso dalla comunità azzatese, un momento per accendere i riflettori su chi, con impegno quotidiano, contribuisce alla crescita sociale e culturale del paese.

I protagonisti del premio

L’edizione di quest’anno ha visto una platea partecipata unirsi alle istituzioni nel rendere omaggio a figure storiche e nuove energie del volontariato. I premi Boeu da’Za sono stati conferiti a Ernesta Tibiletti, per la storica attività della cartoleria “Tibi” e il costante impegno caritativo con la Caritas, e a Giorgio e Franco Nicora, punto di riferimento cittadino con la loro gioielleria e ottica.

Il riconoscimento è andato anche a Gino Tesser, pilastro della vita parrocchiale, a Giuliana Marchioni e Loretta Broggi, premiate per la dedizione profusa nell’associazione “Mamme in Cerchio”, e a Gianmarco Beraldo, figura centrale della promozione associativa come presidente del circolo scacchi “Le Torri” e del circolo ACLI.

Memoria e territorio

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato a Emilio Bernasconi, premiato alla memoria: un tributo doveroso a colui che per anni è stato custode prezioso della storia e delle tradizioni locali. Spazio anche al mondo produttivo con il riconoscimento a Finazzi Serramenti, realtà che festeggia i 45 anni di attività, simbolo di professionalità radicata nel territorio.

Sguardi sul paese

A chiudere la manifestazione è stata la premiazione del concorso fotografico “Panorami di Azzate”, iniziativa realizzata in collaborazione con la Mutua Sanitaria. Le immagini vincitrici hanno offerto uno sguardo personale e sensibile sulla bellezza del paesaggio locale, immortalando l’identità di un territorio che, attraverso il Boeu da’Za, ha ritrovato ancora una volta le ragioni della propria coesione.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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