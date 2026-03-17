L’uomo che cammina con le stagioni: Eddy e il gregge “invisibile”

C’è una strada che non compare sulle mappe, ma attraversa i campi, costeggia i paesi, cambia con le stagioni e con l’erba che cresce. È la strada di Eddy, pastore in cammino con il suo gregge, protagonista di una storia che profuma di terra, fatica e silenzio.

Martedì 24 marzo alle 21, a Materia di Castronno, quella strada diventerà racconto pubblico con l’incontro “Sulla strada di Eddy; storie di transumanza”, occasione per entrare dentro un mestiere antico che ancora oggi resiste, lontano dai ritmi della contemporaneità.

A guidare il pubblico sarà Mario Baratelli, autore di un volume fotografico che documenta da vicino la vita del pastore. Non un lavoro costruito, ma uno sguardo immerso nella quotidianità: immagini che seguono i passi lenti del gregge, le soste, le partenze, il lavoro continuo, senza pause. Fotografie che raccontano senza retorica, restituendo la concretezza di una scelta di vita fatta di sacrificio, responsabilità e dedizione.

Accanto all’autore sarà presente Eddy Trentin, il pastore che da anni attraversa anche il territorio varesino con le sue pecore, diventando nel tempo una figura familiare per molte comunità locali. La sua è una presenza che segna il passaggio delle stagioni, un ritorno che ha il sapore dei riti antichi e che ogni anno riporta lo sguardo su un mondo spesso invisibile.

Con loro anche il giornalista Andrea Della Bella, per accompagnare il dialogo e approfondire il significato di una storia che non è solo individuale, ma parla di territorio, di lavoro e di relazione tra uomo e natura.

L’incontro sarà un viaggio tra immagini e parole, capace di restituire la dimensione reale della transumanza: non una suggestione romantica, ma una pratica viva, fatta di chilometri percorsi ogni giorno, di attenzione costante agli animali, di adattamento continuo.

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.