C’è un momento preciso, sospeso tra il rischio e l’intuizione, in cui la storia di un’azienda cambia rotta per sempre. Per la famiglia Giacobbo quel momento risale al 1981, quando tra i padiglioni della fiera di Bologna apparvero i primi, rudimentali profili in Pvc.

Fu una scommessa al buio, giocata mentre i debiti per la costruzione del capannone pesavano ancora sulle spalle, ma è stata quella scintilla a trasformare una piccola officina di minuterie metalliche di Casale Litta in un colosso dei serramenti che oggi conta 45 dipendenti e oltre trentamila clienti in tutto il Varesotto.

Galleria fotografica Quarantacinque anni di finestre Finazzi: la firma del Pvc in trentamila case varesine 4 di 7

Finazzi Serramenti ha tagliato quest’anno il traguardo dei 45 anni di attività, un percorso che oggi si riflette negli uffici di Azzate, dove le grandi vetrate si affacciano sulla produzione. Qui il cuore della famiglia batte all’unisono con quello della fabbrica: papà Tiziano, 74 anni, ha ormai ceduto lo scettro ai figli Fabio e Marco, che guidano la società insieme al cugino Diego, mentre mamma Adriana per anni ha gestito l’amministrazione. Nonostante siano entrambi formalmente in pensione, i fondatori non rinunciano a varcare ogni giorno la soglia dell’azienda, continuando a frequentare quegli uffici e quell’officina che hanno visto nascere e crescere come una creatura di famiglia. (nella foto d’apertura, la famiglia riunita)

La storia parte da lontano, dalla fatica di chi ha iniziato a sporcarsi le mani quando era ancora un ragazzino. “Io avevo 13 anni – racconta con schiettezza papà Tiziano Giacobbo – non avevo voglia di studiare, lo dico chiaro e tondo, e così mi sono messo subito a lavorare. La ditta era nata nel 1964 con mia mamma Zaira e mia sorella, facevamo meccanica con trapani e torni. Poi nell’81 mio cognato vide quel materiale nuovo, il Pvc, e decidemmo di provare. È stato un grosso sacrificio perché avevamo appena finito il capannone ed eravamo pieni di debiti, ma abbiamo iniziato a investire nei macchinari per le finestre”.

Quella transizione non è stata priva di ostacoli, segnata da macchinari ormai obsoleti e crediti mai riscossi, ma la tenacia della famiglia ha permesso di superare le tempeste fino all’attuale assetto industriale. Un equilibrio che è stato messo alla prova anche dai recenti scossoni del mercato. “Sicuramente in tutti questi anni quello che ci ha dato una mano è stata la passione per il lavoro – spiega Fabio Giacobbo – ed è quello che ci fa andare avanti. Negli ultimi anni, tra il Covid e il 110, abbiamo vissuto una pressione incredibile per gestire gli ordini: basti pensare che nel 2022 abbiamo affrontato un aumento delle materie prime senza precedenti, con il costo del vetro salito del 40 per cento in pochissimo tempo, ma noi abbiamo tenuto fede a tutti gli ordini che erano entrati in quel periodo”.

Dalle prime fiere di Varese e Busto Arsizio, il passaparola ha fatto il resto, portando l’azienda a crescere costantemente. Nel 2010 è arrivato il trasferimento strategico ad Azzate, seguito nel 2016 dall’apertura dello showroom di Busto Arsizio e dal recente rinnovamento del negozio di Azzate nel 2023. Oggi l’azienda è una realtà solida che gestisce tra i 600 e i 700 clienti all’anno. Un successo che poggia su una squadra affiatata e intergenerazionale: qui l’esperienza storica del veterano Valerio, assunto nel lontano 1986, si intreccia con l’entusiasmo e l’energia di Matteo, il più giovane del gruppo con i suoi 18 anni. Sul campo, l’operatività è garantita da sette, otto squadre di montaggio che ogni giorno portano il marchio Finazzi nelle case dei varesini.

Il segreto della longevità risiede in un equilibrio sottile tra tradizione e confronto costante. “La nostra arma vincente è che siamo partiti dalla gavetta, siamo cresciuti insieme e siamo andati avanti – conclude Fabio – ci confrontiamo su tutto e non prendiamo mai decisioni da soli. L’unione della famiglia è la nostra vera forza”.