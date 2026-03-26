Colpite nella notte le cantine di via Matteotti ad Azzate

Una dietro l’altra, aperte con forza e dunque con effrazione. Sono le porte delle cantine, pertinenza di alcuni immobili nella zona della via Matteotti ad Azzate, strada che si dipana dalla provinciale e porta verso la zona del Belvedere.

Sono diverse le porte forzate di rimesse e scantinati. Alcuni residenti si sono accorti che qualcosa non andava e hanno chiamato il 112. Nella notte è intervenuto dunque il nucleo operativo radiomobile di Varese.

Non vi sono a prima vista oggetti rubati: probabilmente chi ha operato era convinto di trovare chissà quali tesori, ma se ne è andato a mani vuote. Ad ora risultano diversi tentativi di furto ed effrazione, sempre lungo la medesima via.