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Colpite nella notte le cantine di via Matteotti ad Azzate

Intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Varese chiamati dai residenti. Nulla di asportato, solo la preoccupazione dei proprietari

Carabinieri Domodossola

Una dietro l’altra, aperte con forza e dunque con effrazione. Sono le porte delle cantine, pertinenza di alcuni immobili nella zona della via Matteotti ad Azzate, strada che si dipana dalla provinciale e porta verso la zona del Belvedere.

Sono diverse le porte forzate  di rimesse e scantinati. Alcuni residenti si sono accorti che qualcosa non andava e hanno chiamato il 112. Nella notte è intervenuto dunque il nucleo operativo radiomobile di Varese.

Non vi sono a prima vista oggetti rubati: probabilmente chi ha operato era convinto di trovare chissà quali tesori, ma se ne è andato a mani vuote. Ad ora risultano diversi tentativi di furto ed effrazione, sempre lungo la medesima via.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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