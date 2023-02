Nuove luci al campo sportivo di Leggiuno

Sono conclusi i lavori per il rifacimento del sistema di illuminazione del campo principale all’impianto sportivo comunale di Leggiuno in via Fontana Vecchia.

L’intervento riguardava la sostituzione dei pali di sostegno e l’installazione di lampade a risparmio energetico. Sempre per ridurre i consumi d’energia, a breve verrà cambiato anche l’impianto di produzione dell’acqua calda.

Questo intervento, finanziato da fondi comunali e regionali, ha come obiettivo la rivalorizzazione dell’impianto sportivo che negli ultimi anni è tornato a nuova vita grazie alla convezione con l’Asd Calcio Leggiuno (aderente al Csi), che conta circa 110 tesserati di cui 90 atleti suddivisi in diverse categorie.

«Gli ultimi anni segnati dalla pandemia – spiega l’amministrazione comunale –, hanno insegnato a tutti quanto sia prezioso il lavoro svolto da tutte le associazioni sportive presenti sul nostro territorio e soprattutto quanto siano essenziali i rapporti con le altre persone, trascorrendo del tempo insieme, all’insegna dello sport, del divertimento e della collaborazione».