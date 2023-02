Riprendono i corsi per diventare bagnino in provincia di Varese

In provincia di Varese, l’associazione dei bagnini professionisti ha organizzato tre nuovi corsi per ottenere il brevetto professionale di bagnino di salvataggio – assistente bagnanti. L’associazione è presente nella zona dal 1992 e ha deciso di organizzare questi corsi per far fronte alla crescente domanda di bagnini da parte degli impianti sportivi e balneari locali.

Le prove di ammissione per i corsi di bagnino di salvataggio saranno gratuite ed aperte a persone di ambo i sessi dai 16 ai 55 anni. Le prove si terranno martedì 28 febbraio 2023 presso la Piscina Bustese Nuoto di Busto Arsizio, mercoledì 1 marzo presso la Piscina Comunale Spes Sport di Somma Lombardo e giovedì 2 marzo alla Piscina Forus Luino Le Betulle di Luino.

I corsi sono articolati in diverse lezioni teoriche e pratiche in piscina, dove si impareranno le varie nuotate e le tecniche di salvataggio. Le lezioni includono anche prove di voga e di arti marinaresche sul lago Maggiore e esercitazioni di pronto soccorso e rianimazione con l’assistenza di medici e istruttori della Croce Rossa Italiana.

Una volta completati i corsi e superato l’esame finale, presieduto da un Ufficiale della Guardia Costiera, i partecipanti acquisiranno un’abilitazione professionale valida per piscine, acque interne e mare, in Italia e all’estero. Questa abilitazione consente loro di operare come Guardia Costiera Ausiliaria in collaborazione con le capitanerie di Porto e con la Protezione Civile.

Il brevetto inoltre include l’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore automatico rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e conferisce punteggio per l’arruolamento nelle Forze Armate e al riconoscimento dei crediti scolastici. I bagnini della “Salvamento” svolgono attività di sorveglianza sulle spiagge balneabili marine e lacustri e di assistenza a manifestazioni sull’acqua e a gare di nuoto, vela e canottaggio.

L’iniziativa dei corsi di bagnino di salvataggio è patrocinata dalla Provincia di Varese nell’ambito del “Progetto Acque Sicure”, che ha lo scopo di promuovere la sicurezza nelle acque durante l’estate. La Salvamento offre anche prontuari per i bagnanti e per i natanti.

Storicamente parlando, la prima associazione di bagnini professionisti del mondo è stata creata in Italia nel luglio del 1871 ed era la Società Ligure di soccorso ai sommersi, diventata poi nel 1876 Società Nazionale di Salvamento.