Spray al peperoncino nelle scale, i Vigili del Fuoco evacuano una scuola media a Pregnana Milanese

Bruciore agli occhi per alcuni alunni di una scuola media di Pregnana Milanese, evacuazione per 350. Il fatto è accaduto questa mattina all’interno della scuola media Rizzoli di via Varese 3 dove sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Milano attorno alle 8 e 40 perchè alcuni ragazzi hanno avvertito dei bruciori agli occhi.

Evacuati tutti i ragazzi, gli insegnanti e il personale non docente per effettuare delle verifiche. In posto anche Carabinieri, auto medica, 118 e il gruppo specialistico Nucleo batteriologico chimico. Dopo un accurato sopralluogo si è constatato che non vi erano pericoli e sono tutti potuti rientrare nelle proprie classi.

La nota del sindaco

Questa mattina alle ore 9 circa il Comandante della Polizia Locale mi ha avvisato che era stata attivata la procedura di emergenza per evacuare la scuola secondaria di via Varese dopo che alcuni alunni e componenti del personale scolastico avevano accusato tosse e irritazione delle vie aeree.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori sanitari oltre alla Polizia Locale e alla Protezione Civile di Pregnana. Gli alunni sono stati trasferiti in gran parte alla scuola primaria oppure in palestra e in altri luoghi sicuri. Al momento non ci risulta che ci siano state persone giovani o adulte che abbiano avuto necessità di assistenza medica seria; qualcuno ha richiesto approfondimenti o cure limitate per le conseguenze dell’agitazione e dell’evacuazione. Alle 11 circa l’allarme è cessato e alunni e personale scolastico stanno rientrando a scuola.

Secondo le prime ricostruzioni la cosa più probabile è che alcuni ragazzi abbiano spruzzato dello spray al peperoncino negli spazi comuni del piano terra e questo, aspirato dalle scale, abbia invaso anche i piani superiori. Negli ultimi minuti mi hanno avvisato del ritrovamento delle bombolette e dell’individuazione di possibili responsabili (sui quali però sono in corso ulteriori controlli da parte delle forze dell’ordine).

Le informazioni in mio possesso fino ad ora mi dicono che fortunatamente le conseguenze di questo gesto sconsiderato sono state lievi. La procedura di emergenza, attivata per giusta precauzione, si è rivelata rapida ed efficace. Rimane il fatto che chi si è reso responsabile di questa azione stupida e pericolosa ha ignorato le possibili conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi, sia per l’impatto potenziale sui singoli (eventuali reazioni allergiche o asmatiche), sia soprattutto sull’insieme delle centinaia di persone che stanno a scuola: la cronaca ci ricorda episodi analoghi in cui il panico ha determinato esiti molto più gravi.

Per questo motivo, coordinandoci con la direzione scolastica e le forze dell’ordine, faremo il possibile perché i responsabili siano individuati e puniti in maniera adeguata.