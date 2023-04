A Tradate un grande successo per il baseball opening day degli Hornets

Un weekend memorabile per il baseball tradatese.

La formazione locale, gli HORNETS baseball e softball, hanno infatti inaugurato, in quello che è stato un riuscitissimo Opening day, il loro campo fresco di omologazione federale, che si trova presso il centro sportivo Uslenghi in via A. Fontana a Tradate. L’omologazione consente al campo, battezzato “HORNETS field”, di ospitare partite ufficiali dei campionati giovanili di categoria.

Ecco una piccola cronaca di questo intenso fine settimana:

L’inaugurazione dell’ HORNETS field si è svolta nel pomeriggio di sabato alla presenza delle autorità regionali FIBS federazione italiana baseball e softball, nella persona del presidente del comitato lombardia Jean Zucca e dei responsabili Maurizio Bizzozero e Silvano Boniardi.

Il primo “playball” dell’arbitro federale è risuonato in occasione dell’esordio in campionato della nostra formazione Under 12, i piccoli “calabroni”, che nonostante l’emozione hanno messo grinta e impegno dal primo all’ultimo inning. Avversari i Buffaloes di Bovisio.

Neanche il tempo di assimilare le emozioni del sabato, che domenica 16 è toccato alla formazione senior, gli HORNETS StoneAge, calcare per la prima volta il terreno dell’Hornets fields per esordire nel campionato regionale di categoria….e si è trattato di una fantastica “prima”, svoltasi in un diffuso e sereno clima di fairplay, condita dalla giusta dose di agonismo. Avversari i Bulls di Rescaldina.

Insomma un meraviglioso, emozionante e coinvolgente weekend di baseball e softball che è finito in allegria grazie anche al servizio cucina e bar allestito al campo sempre a cura degli HORNETS.

Gli HORNETS ringraziano tutti coloro che li hanno aiutati e li aiuteranno a continuare in questo meraviglioso sogno giallonero e invitano a seguirli sui loro social facebook e instagram

per qualsiasi informazione la mail è: asdvaresehornets2018@gmail.com