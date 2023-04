Buon compleanno Gazzetta dello Sport

Il 3 aprile del 1896 nelle edicole milanesi non erano più disponibili due “fogli” che fino ad allora avevano parlato soprattutto di corse in bicicletta, “La Tripletta” e “Il ciclista”. Da quel giorno infatti le due testate erano fuse in un nuovo giornale chiamato “La Gazzetta dello Sport”.

Quella che oggi conosciamo con il soprannome della rosea iniziò le sue pubblicazioni su carta verde sotto la direzione di Eugenio Camillo Costamagna affiancato da Eliso Rivera. Da allora la Gazzetta, che assunse il colore rosa nel 1898, è diventata un’abitudine consolidata per tutti gli appassionati italiani di sport, restando il principale quotidiano italiano nel proprio ambito ma anche uno dei più venduti in assoluto.

Da molti anni fa parte del gruppo editoriale RCS e continua a svolgere – tramite RCS Sport – anche la funzione di organizzatore di grandi eventi sportivi a partire dalle corse ciclistiche che ai tempi della fondazione (e per decenni) furono l’argomento principale delle pagine rosa. Giro d’Italia, Milano-Sanremo e Il Lombardia fanno tutt’ora parte del prezioso “carnet” di RCS Sport.

Oggi il direttore è il romano Stefano Barigelli che guida il giornale dal giugno 2020 quando subentrò ad Andrea Monti che restò in carica per dieci anni. Prima di loro la Gazzetta è stata diretta da grandi nomi del giornalismo sportivo nazionale compreso il saronnese Emilio Colombo (in più occasioni). Anche Gianni Brera sedette sulla poltrona di “numero uno” della Gazzetta ancora giovane: divenne infatti condirettore alla fine del 1949 (aveva trent’anni) e poi diresse la testata insieme a Giuseppe Ambrosini tra il 1950 e il 1954.