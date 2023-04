Con la “Primavera dei Plis” alla scoperta dei due parchi sovracomunali di Varese

Si chiama Primavera nei PLIS il programma di iniziative proposte dall’assessorato alla Tutela ambientale, in sinergia con associazioni, enti e realtà del territorio, per conoscere e scoprire le bellezze dei due Parchi di Interesse Sovracomunale varesini: il Parco della Bevera e il Parco Cintura Verde Sud.

«Si tratta di una serie di eventi finalizzata a valorizzare e promuovere delle aree uniche del nostre territorio, caratterizzate da una grandissima ricchezza di biodiversità, e ancora poco conosciute – spiega l’assessora alla Tutela Ambientale Nicoletta San Martino – Quattro passeggiate corredate da iniziative in sinergia con diverse realtà locali, pensate per coinvolgere un pubblico di famiglie, amanti di attività all’aria aperta e chiunque desideri conoscere le bellezze naturalistiche del territorio che in questo caso comprende quasi 50 chilometri di percorso divisi in 6 sentieri».

QUATTRO GITE PER SCOPRIRE A PIEDI LA VARESE VERDE

Sono quattro in tutto, dunque, le passeggiate previste nei due Plis varesini.

Le prime due date sono dedicate al Plis della Bevera, dove recentemente è stata completata la cartellonistica dei sentieri. Si parte sabato 29 aprile con la Caccia al tesoro fotografica: un percorso di circa un’ora e mezzo con indizi fotografici e indovinelli per scoprire le peculiarità botaniche e faunistiche del parco. L’attività è in collaborazione con Foto Club Varese APS, le GEV del Comune di Varese e Legambiente, e si svolgerà dalle 10 alle 12.30, con ritrovo alle 9.30 in via Majella. Per prenotarsi.

Il secondo appuntamento è per sabato 13 maggio con l’iniziativa Zampe in spalla: una passeggiata dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari, organizzata grazie alla collaborazione di Cuore Cinofilo, le GEV e Il Parco Campo dei Fiori. L’attività sarà dalle 10 alle 12.30, con ritrovo alle 9.30 in via Ca’ Bassa. Per prenotarsi.

Le altre due giornate sono invece dedicate al Parco Cintura Verde Sud Varese. Il terzo appuntamento è per sabato 27 maggio con Metamorfosi creativa: una passeggiata per famiglie con laboratori per bambini dedicati al riuso. L’evento è a cura di AltreMenti, progetto ReMida e le GEV. Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Sant’Evasio (Bizzozero), mentre le inziative saranno alle 10 alle 12.30. Per prenotarsi.

L’ultimo appuntamento per sabato 10 giugno, con Passeggia e assaggia, un evento finale con degustazioni solidali. Il ritrovo è alle 9.30 in via per Bodio, con inizio attività alle 10 e chiusura per le 16. La giornata è in collaborazione con gli Alpini di Varese, l’associzione Pane di Sant’Antonio, il Banco di solidarietà alimentare Non Solo Pane, centro Gulliver, la Casa del giocattolo solidale. Durante questa giornata il Circolo di Capolago organizzerà inoltre, nella zona parcheggio di Capolago, la “Giornata del riuso” un evento dedicato al riuso in sinergia con tante associazioni. Per prenotarsi.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA E MAPPE SUL SITO DEL COMUNE

Per partecipare alle passeggiate e alle iniziative è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite, che potete trovare nel paragrafo precedente, alla fine di ogni descrizione. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati.

Il Parco della Bevera offre inoltre una rete di sentieristica con cartelli e pannelli illustrativi lungo i percorsi, mentre sul sito del Comune di Varese sono presenti le mappe con tutte le indicazioni sui sentieri e punti di interesse (qui il link diretto alla mappa).

Oltre a questi appuntamenti, dal 13 al 21 maggio a Villa Baragiola sarà possibile anche visitare l’esposizione artistica a cura degli studenti del licelo Artistico Frattini e incentrata sul Plis della Bevera.