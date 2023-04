Maggioranza sotto alla Camera, bocciato lo scostamento di bilancio

Per la prima volta in sei mesi l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni va in difficoltà nell’aula della Camera. Nel pomeriggio di oggi si votava infatti la risoluzione sullo scostamento di bilancio dello Stato, cioè un provvedimento economico per finanziare alcune misure tramite un maggiore debito.

Per l’approvazione del documento, come prevede la Costituzione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti della Camera. Da quanto sembra, poiché molti parlamentari della maggioranza erano in missione o assenti, il provvedimento è stato bocciato con 195 sì, 105 astensioni e 19 no. 25 assenze tra i banchi della maggioranza, 6 quelle che hanno pesato sulla mancata approvazione. Ad applaudire alla bocciatura del provvedimento l’opposizione.

La seduta è stata poi sospesa: la mancata approvazione della risoluzione sullo scostamento di bilancio non consente infatti di votare le risoluzioni sul Def.