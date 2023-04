“Vedere il pitbull azzannare il bambino è stata una scena agghiacciante”

«La scena che abbiamo vissuto è stata davvero agghiacciante, quelle che nessuna famiglia vorrebbe mai vivere in prima persona». A parlare è una testimone dell’aggressione di un cane Pitbull ai danni di un bambino di 6 anni avvenuta domenica scorsa nei pressi di un’area giochi a Induno Olona. Il bambino ha riportato ferite ad un orecchio ed è stato operato. (foto di repertorio, un cane Pitbull)

ATTIMI DI TERRORE

«Nessun bambino si è avvicinato al cane per fare dispetti – racconta la donna – ma il cane in quel momento era col suo giovane padrone subito fuori dall’area bimbi e lui stesso lo faceva accarezzare da tutti. Sono stati attimi. Chi lo sa cosa è scattato nella testa del cane. Siamo tutti sconcertati».

IL PROPRIETARIO DEL CANE ERA TRANQUILLO

La testimone non vuole entrare nel merito della colpa soprattutto dopo aver letto i commenti alla notizia comparsi sui social. «Qui nessuno vuole dare la colpa a nessuno, ma davvero i bambini non hanno fatto nulla – prosegue nel suo racconto la testimone – Il proprietario del cane non capisco perché stesse così tranquillo nell’area bimbi: non aveva un bambino, un parente o figli di amici dentro il parchetto, era lì e basta, ignaro della pericolosità. Ma ripeto: qui nessuno accusa nessuno. Nessuno dice di far abbattere un cane. Non è competenza nostra decidere. Lo stesso proprietario del cane era sconvolto così come la sua famiglia e tutti gli altri».

UN ANGELO CUSTODE

Sul posto al momento dell’aggressione c’era una donna che ha soccorso il bimbo prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medica. « È stata un angelo, una donna che noi tutti vorremmo ringraziare – conclude la testimone – . Nonostante la situazione, è riuscita a tenere calmo il bambino e a non farlo muovere. Ha messo in riga tutti, niente parolacce, niente toni alti, niente confusione. Li si stava soccorrendo un bambino e bisognava solo pensare a farlo stare tranquillo. È stata bravissima e competente».