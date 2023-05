A Cassano Magnago tornano i gazebo, per un’informazione efficace verso i cittadini

A Cassano Magnago, tornano i gazebo per le strade. L’evento non è di natura elettorale, bensì una modalità di interazione e comunicazione con la cittadinanza, riguardo due grandi temi di attualità: l’arrivo della tappa del Giro D’Italia del prossimo 20 maggio e la nascita della nuova comunità energetica gestita da CMS.

Gli amministratori comunali saranno presenti in area mercato nella mattinata di venerdì 12 maggio, mentre nella mattinata di sabato 13 maggio saranno all’esterno del Parco della Magana.

«L’obiettivo dell’iniziativa è quello di entrare in contatto con la cittadinanza e comunicare alcune importanti informazioni – spiegano dal Comune -. Per quanto riguarda la tappa del Giro d’Italia prevista per sabato 20 maggio, è importante condividere tutte le principali informazioni pratiche. Il Comune si è attivato da tempo in questa direzione, ed anche gli organi di stampa hanno rilasciato varie informative inerenti, ad esempio, il piano di chiusura delle strade interessate dal grande evento. Un incontro dal vivo permette di eliminare eventuali dubbi e fare ulteriore chiarezza».

«Inoltre, l’occasione è utile per fare il punto della situazione sulle opere che avranno un impatto positivo per la città, oltre che condividere il calendario delle iniziative dei prossimi 8 giorni, a partire dalla Notte Rosa di sabato 13 maggio. Altro tema fondamentale è quello legato alla comunità energetica. Un passo storico per il Comune che punta alla creazione di un sistema di condivisione energetica con una potenza pari a 1 MW. È fondamentale coinvolgere i cittadini spiegando loro in modo chiaro e semplice i benefici nell’aderire a questa iniziativa, unica nel suo genere – prosegue il Comune -. La fase iniziale del progetto, attraverso l’impegno di CMS, riguarda un piano di raccolta di manifestazione di interesse. In un secondo momento e previo accordo tra le parti, ci sarà la conversione in un vero e proprio contratto. I Gazebo sono l’occasione ideale per sciogliere qualsiasi dubbio e per iniziare concretamente ad aderire all’iniziativa».

Appuntamento quindi per le mattinate di venerdì 12 e sabato 13 maggio.