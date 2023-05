A Castellanza il Concerto per la Repubblica

L’Assessorato alla Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, in collaborazione con il Coro e l’Orchestra sinfonica Amadeus e con il patrocinio di Avviso Pubblico, in occasione della Festa della Repubblica propone per giovedì 1 giugno il concerto per la Repubblica.

L’iniziativa si svolgerà nel Cortile del Palazzo Municipale di Castellanza (in caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro di Via Dante) con ingresso libero. Sul palco saliranno il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal

M° Marco Raimondi con la partecipazione del soprano Raffaella Lee che proporranno

musiche di Giuseppe Verdi.

Il programma prevede:

M.Novaro – Inno d’Italia

G.Verdi – O signore dal tetto natio, I Lombardi G.Verdi – Mercè dilette amiche, Vespri

Siciliani G.Verdi – Va Pensiero, Nabucco G.Verdi – La Vergine degli Angeli, La forza del

Destino G.Verdi-N.Rota – Valzer brillante, il Gattopardo G.Verdi – E l’Assiria una regina,

Nabucco G.Verdi – Pace mio Dio, La Forza del Destino G.Verdi – Ave Maria, Otello G.Verdi –

Sinfonia, La Forza del destino L.Van Beethoven – Inno Europa.