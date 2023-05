A Villa Cagnola il libro sulle sfide e le conquiste di David Sassoli

Venerdì 12 maggio alle 20.45, a Villa Cagnola a Gazzada Schianno sarà presentato il libro di Gianni Borsa “David Sassoli, la forza di un sogno”.

Il libro di Borsa offre una panoramica della vita e della carriera politica di Sassoli, analizzandone le sfide e le conquiste. L’autore sarà intervistato da Fabio Pizzul.

Fiorentino di nascita e di radici cattoliche, Sassoli prima di diventare presidente del Parlamento Europeo era stato a lungo un apprezzato giornalista. È morto a gennaio dello scorso anno, all’età di 65 anni dopo una lunga malattia.

Una vita nel solco di valori forti, di passione per il giornalismo e per la politica, inseguendo una visione e un sogno: un’Europa «unita, dalla parte dei cittadini e aperta al mondo». Il percorso umano, professionale e politico di David Sassoli diventa, in questo libro di Gianni Borsa, non solo un’occasione per ricordare una figura di grande spessore, ma anche un invito a guardare avanti, con impegno e fiducia, verso un’Europa che sia “democrazia utile”, coesa, inclusiva, garante dello stato di diritto. L’impegno politico giovanile, la carriera giornalistica, l’incarico di presidente del Parlamento europeo sono tappe di un’esistenza sostenuta da un pensiero coerente e libero, in grado di fare tesoro degli insegnamenti del passato e di guardare con slancio al futuro. Un futuro da costruire insieme, a partire dalle esigenze di chi ha più bisogno, di chi spesso resta inascoltato. Il volume è arricchito dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto nel corso della vita, da interviste e documenti che mettono in evidenza la grande eredità umana, e non solo politica, che David Sassoli ci ha lasciato. «Il Parlamento europeo è l’Istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentarli e difenderli, e di ricordare sempre che la nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo sviluppare.» (David Sassoli)