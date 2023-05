Anche Malnate avrà la sua Casa di Comunità

«A Malnate la decima Casa di Comunità». Ad entrare nel merito dell’attività di ASST Sette Laghi il commissario straordinario Giuseppe Micale durante il terzo incontro tenutosi a Varese nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio sul tema della sanità e sull’applicazione della riforma a livello territoriale.

La notizia è stata anche confermata da Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia. Durante l’incontro, molto partecipato, è stato fatto il punto dai dirigenti degli organi sanitari territoriali sull’attività svolta finora per attuare la riforma e i passaggi futuri.

Presenti anche il consigliere regionale Samuele Astuti che, dopo l’importante lavoro svolto in Regione, si dice soddisfatto di vedere confermata la volontà di realizzare l’importante obiettivo da raggiungere a Malnate a tutela della salute dei cittadini, confermato anche dal neo consigliere Giuseppe Licata.

Soddisfatto anche il sindaco di Malnate Irene Bellifemine che ringrazia il gruppo di lavoro composto da Roberto Molinari, Guido Bonoldi, Antonella De Micheli e Luca Croci, con i quali si continuerà a lavorare per i successivi incontri di approfondimento sul tema sanitario Distrettuale anche in collaborazione con Gian Luca Cavalluzzi, Presidente della conferenza dei sindaci dell’ASST Sette Laghi.

Prossimo appuntamento a Malnate il 31 maggio in Sala Consiliare per parlare della riforma sulla Non autosufficienza.