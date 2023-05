BA Book, il programma di domenica 21 e lunedì 22 maggio

BA Book, la rassegna dedicata al libro e all’editoria, si conclude domenica 21 maggio con una giornata ricca di eventi. Alle ore 10.30 presso la libreria I libri e i giorni, Francesca Dell’Orto presenterà Alice nel paese delle meraviglie”: in programma un laboratorio con l’illustratrice dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sempre alle ore 10.30 a La Gilda Fumetteria, si terrà un laboratorio di disegno. Alle ore 10.30 in Sala Monaco della Biblioteca, Carmelo Corrado Occhipinti presenterà “I falsi diamanti e la vera fede” (Casa Editrice Albaccara, 2022), un giallo psicologico che tiene con il fiato sospeso, una vicenda che incuriosisce e appassiona.

Alle ore 11.30 la tensostruttura di Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà Mariarosa Barbera che presenterà “Donne al potere in Oriente e Occidente tra Tardoantico e Medioevo” (Officina libraria, 2022), una galleria di quattordici donne vissute fra il V e il VII secolo d.C., quando l’Impero romano d’Occidente si disarticolava, lasciando il posto all’ impero bizantino.

Il pomeriggio prevede quattro appuntamenti nella tensostruttura, i primi due sono a cura di Fumettolandia: alle ore 16.00, Elena Mistrello presenterà “Sindrome Italia Dalla Romania all’Italia” (Becco Giallo, 2021), il racconto in prima persona di una donna e insieme di moltissime altre, che noi chiamiamo badanti, alle ore 17.00 Margherita Morotti presenterà “Materia degenere 3” (Diabolo, 2023), nuovo volume dell’antologia a fumetti più sorprendente in circolazione, cinque nuove storie oltre il genere.

Alle ore 18.30 Piergiorgio Pulixi presenterà “La libreria dei gatti neri” (Marsilio, 2023), un giallo pieno di suspense e ironia che parla di libri e omaggia i classici del mystery, rendendo i lettori i veri protagonisti di questa storia. A cura di Bustolibri.com

Chiuderà la domenica in bellezza alle ore 20.30 il bustocco Alessandro Mari che presenterà il suo ultimo romanzo “Qualcosa resta” (Feltrinelli, 2023), con una scrittura che profuma di realismo magico, Mari a passi lievi si muove in ciò di cui più importa agli esseri umani e alla letteratura: l’amore, la morte, la forza benefica che viene dalla capacità di immaginare. A cura di Galleria Boragno

Ultimissimo appuntamento per BA Book oltre… lunedì 22 maggio alle 18.30 in sala Monaco con lo scrittore spagnolo Javier Castillo, che presenterà Il gioco dell’anima, un thriller che trascina il lettore in un gioco fatale, in cui si lanciano i dadi della fede, della passione e dell’inganno, a cura di Ubik.