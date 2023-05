Basket UISP, trionfano al galoppo i Besozzo Horses

Sono stati i Besozzo Horses a trionfare nella finale della first league del torneo di Basket Uisp. Sconfitto il Manigunda di Fagnano Olona. Non poteva andare diversamente per gli Horses vista la stagione trascorsa “al galoppo”, vincendo tutte le partite del campionato e staccando di 19 punti l’avversaria nella partita finale che si è disputata domenica sera a Malnate.

«Difficile raccontare le emozioni così a caldo – è il commento del portavoce Tiziano Stella – La nostra squadra ha un’età media che supera i 40 anni, giochiamo in amicizia e per la passione per la pallacanestro. Ma ci divertiamo, e la cosa bella è essere ancora a questa età competitivi in questo modo. Lo scorso anno avevamo perso solo la finale, per un punto, quest’anno ci tenevamo a portare a casa la vittoria. Siamo ancora i più forti e la squadra da battere nonostante l’età».

Se si volesse fare il nome di un giocatore che si è particolarmente distinto si potrebbe citare Lorenzo Bini, che ha vinto la classifica dei cannonieri. Per festeggiare i giocatori hanno trascorso una serata in pizzeria Alla Vecchia Varese. Adesso li attende una sfida interna, ma non meno sentita: gli under 40 contro gli over 41, partita di cui i nostri lettori troveranno sicuramente un resoconto su questo speciale Uisp con VareseNews.

Seguono i nomi delle squadre che hanno vinto i diversi campionati. Giovani Atleti Saramate ha vinto l’under 13. Appiano Gentile l’under 14. Caronno Pertusella l’under 15. Virtus Verbania l’Under 16. La sportiva Gavirate l’under 17. I Roosters Parabiago l’under 18.

«Anche la 18esima stagione Uisp Varese si è conclusa (a parte i play off della Second League), con una cornice di pubblico spettacolare (circa 1500/2000 persone si sono alternate in tribuna nei 2 giorni delle gare): 12 campionati organizzati (Senior, Under e Minibasket), circa 2000 partite disputate (con una media di 96 gare a settimana, 16 al giorno), 193 squadre iscritte, 5000 atleti e dirigenti tesserati delle province di Varese, Como, Milano, Novara, Vercelli, Verbania, 50 arbitri che dirigono le partite. Questa è la Uisp Varese – è il commento dell’organizzatore Renato Vagaggini – Un grazie di vero cuore a tutti voi, atleti, dirigenti, tifosi, arbitri (sempre presenti a tutte le 2000 partite) e agli organizzatori (Monica Giacobbo, Stefano Bianchi, Lorenzo Favretto e Marco Bianchi oltre a me e le persone che lavorano in sede Uisp Varese). Ci vediamo l’anno prossimo, spero ancora più numerosi di quest’anno che è stato da record».

Le squadre che desiderano partecipare alle Finali Nazionali di Rimini del 15/18 giugno devono iscriversi entro il 5 giugno.