Busto Arsizio capitale italiana del Karate tradizionale con i Campionati Assoluti, organizza Bu Do Kan

Il 3 e il 4 giugno l’e-work Arena sarà invasa da 800 atleti provenienti da tutta Italia per confrontarsi in forma e combattimento. Il maestro Gazich emozionato per l’arrivo di Shirai

Arriveranno a Busto Arsizio da tutta Italia gli 800 atleti che prenderanno parte ai Campionati italiani assoluti di Karate tradizionale che si terranno all’e-work Arena il 3 e il 4 giugno, grazie all’impegno di Bu do kan Busto Arsizio, del Comune e della federazione italiana karate

Indetti dalla F.I.K.T.A. (Federazione Italiana di Karate Tradizionale e Discipline Affini) e organizzati dalla A.S.D. Polisportiva Bu Do Kan – Centro Arti marziali e ginniche Busto Arsizio, i campionati vedranno la partecipazione di atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, classificati tra i primi quattro nelle specialità di kata e kumite in tutte le selezioni regionali già svoltesi nel mese di maggio. Gli atleti si confronteranno nelle gare di kata (forma) e kumite (combattimento) individuale e a squadre. Cinque gli atleti della società sportiva di Busto che si sono qualificati e che potranno godere di un tifo speciale: Petra Grasselli, Sofia e Silvia Bonacorsi, Rocco Tandurella, Aurora Scotti. Verranno allestiti sei campi di gara gestiti da 54 arbitri e 22 presidenti di giuria.

L’evento ha avuto il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, e Comune di Busto Arsizio nell’anno in cui Busto è insignita del titolo di Città Europea dello Sport 2023. Hanno dato il patrocinio il Coni Lombardia, Panathlon La Malpensa, Associazione Società Sportive Bustesi, Fijlkam, Istituto Shotokan Italia Ente Morale e A.S.D., Unione Sportiva Acli.

Con la fattiva collaborazione dell’Assessorato allo Sport, agli studenti delle scuole elementari e medie inferiori del Comune è stato distribuito un coupon informativo sulla manifestazione: chi si presenterà al Palasport con il coupon, farà la mossa giusta! Potrà partecipare a una estrazione a premi: in palio gadget e corsi di karate gratuiti.

Molte le personalità del Comitato d’onore e gli invitati, rappresentanti delle Istituzioni politiche e militari, del mondo sportivo e culturale. In primis Hiroshi Shirai, il maestro giapponese che ha fondato la federazione italiana e che ha portato l’Italia a diventare una delle nazioni più forti in questa disciplina, dopo il Giappone. Così ha commentato l’iniziativa il maestro Gazich: «Il primo ringraziamento va proprio a Shirai che ha portato l’Italia a diventare uno dei primi al mondo in questa disciplina. Saremo felici di averlo con noi anche perchè c’è una sinergia speciale in questo quarto campionato che organizziamo».

A tutti i presenti verrà consegnato un opuscolo informativo di presentazione dell’evento, della F.I.K.T.A., dei Maestri del karate tradizionale, della Società organizzatrice Bu Do Kan.

Il più contento è l’assessore allo Sport Maurizio Artusa: «Bu do kan ha capito lo spirito di Busto Arsizio Città dello Sport. Con questa manifestazione di livello nazionale avrà la giusta visibilità e potrà uscire dal cono d’ombra che spesso nasconde queste realtà».

Fabio Fugazza presidente del comitato regionale Fikta ci ha tenuto ad essere presente alla presentazione: «Ci sarà una quantità di partecipanti che da tanti anni non si vedeva. C’è grande entusiasmo. Massima fiducia nel maestro Gazich e in tutta la struttura Bu do kan di Busto. Grazie anche alla città che ci ospita».

Marco Colombo, presidente del Budokan ci ha tenuto a ringraziare l’amministrazione «che ci supporta sempre nei nostri eventi» mentre Anna Gomiero ha dato alcuni numeri sull’iniziativa e sul Bu Do Kan: «Abbiamo corsi dai bambini di 4 anni fini alla terza età. Non c’è limite in questo sport e abbiamo anche avviato un progetto per le forze dell’ordine che hanno risposto in modo positivo. Contiamo attualmente 220 iscritti ma prima del covid erano circa 300. Per questa edizione degli Assoluti abbiamo creato, insieme ai bambini, la mascotte Tora che significa tigre e attacco lampo».

Ingressi: Gratis fino a 14 anni. Over 14: 10 euro un giorno, 15 due giorni. Info su www.campionatifikta.it

Alcuni passaggi della manifestazione verranno trasmessi in streaming su YouTube.

www.facebook.com/fikta.it/

www.instagram.com/_fikta/

@bu_do_kan_asd (instagram)

@Bu Do Kan – Centro Arti Marziali e Ginniche ( facebook)